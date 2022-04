Doorgaans makkelijk scorend Hontenisse blijft nu droog staan

COLUMN Op je eigen zoon moet je als trainer net wat kritischer zijn

Het was in de C1 toen de trainer besloot me eens linksbuiten te zetten. We speelden tegen het sterke Middelburg, dat in Jos Brock een loopwonder als rechtshalf had die ook nog eens verdomd goed kon voetballen. De aanpassing pakte wonderwel goed uit. We wonnen met 5-1, ik maakte er drie en ’s middags schoof ik tevreden bij mijn moeder aan.

2 april