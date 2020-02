Door het seizoen van Hoek kan al bijna een streep na nederlaag tegen Barendrecht

DERDE DIVISIEHOEK – Terwijl de maand februari pas net is begonnen, lijkt er voor Hoek al een streep door het seizoen te kunnen. De ploeg die de ambitie heeft om te promoveren naar de tweede divisie, slikte zaterdagmiddag de tweede nederlaag op rij en zakte zo weg op de ranglijst. Was vorige week Goes in Zeeuwse derby met 2-0 te sterk, zaterdag won Barendrecht in Hoek met 1-2.

Voor Hoek was dat de achtste nederlaag van het seizoen. Dat zijn er net zoveel als in het gehele vorige seizoen, toen Dennis de Nooijer en Hugo Vandenheede de ploeg beiden een half jaar onder hun hoede hadden. Na het vertrek van Vandenheede nam Lieven Gevaert het stokje over bij Hoek. De trainer zit momenteel met zijn ploeg in een slechte fase. De nederlaag in Goes was een flinke tik, die tegen Barendrecht kwam ook weer hard aan.

Tegen de Zuid-Hollandse ploeg had hij geen basisplaats ingeruimd voor Jonathan Constansia, die vorige week in Goes kritisch was geweest nadat hij halverwege de derby was gewisseld. Kyle Doesburg ontbrak omdat hij ziek was, Fabian Wilson moest na zijn rode kaart in Goes geschorst toekijken. Seppe Vereecke speelde daardoor als rechtsback, Abdoe Abdenbi stond in de spits naast Ruben de Jager en Aaron Verwilligen had zijn eerste basisplaats te pakken.

Van wat hij zag kan Gevaert onmogelijk vrolijk zijn geworden. Hoek voetbalde voor rust stroperig en in een veel te laag tempo. Van enige samenhang was nauwelijks sprake, tegen een ploeg die eerder dit seizoen in Barendrecht nog met 0-4 werd verslagen. Trainer Jack van den Berg miste destijds verschillende basiskrachten, die nu wel inzetbaar waren. Barendrecht heeft een stijgende lijn te pakken, waar daar bij Hoek geen sprake van is.

Weinig mogelijkheden

De bezoekers kwamen al na zes minuten op voorsprong, toen Stanley Husen een corner vogelvrij binnen mocht koppen (0-1). Tien minuten voor rust kwam Hoek, dat heel weinig mogelijkheden wist te creëren, uit het niets op gelijke hoogte, ook uit een corner. De bal belandde in twee instanties voor de rechter van Reguillo Vandepitte, die de bal in de verre hoek schoot (1-1). In de blessuretijd van de eerste helft kwam Barendrecht opnieuw op voorsprong. Ramy Salem ging neer na een duel met Roycel James en Karim Bannani, waarna Tim Eekman de strafschop benutte (1-2).

Kort na rust kreeg Hoek een grote kans om weer langszij te komen. Ruben de Jager vond de vrijheid op links, zijn voorzet richting Rik Impens was op maat, maar de topscorer schoot de bal op doelman Nick van der Ploeg. Het was meteen één van de laatste echte wapenfeiten van Hoek, dat de achtste nederlaag van het seizoen niet meer kon voorkomen. De ploeg zakte naar de achtste plaats en mag volgende week op bezoek bij Sparta Nijkerk. De koploper wist bij FC Lisse (1-0-nederlaag) voor de keer op rij niet te winnen en lijkt, net als Hoek, de weg een beetje kwijt.

Hoek-Barendrecht 1-2 (1-2). 6. Stanley Husen 0-1, 35. Reguillo Vandepitte 1-1, 45+2. Tim Eekman 1-2 (strafschop). Scheidsrechter: M. Jobse (Sint Laurens). Gele kaart: Karim Bannani, Seppe Vereecke, Francis Kabwe Manengela (allen Hoek), Marouane Bakour en Niels Vorthoren (beiden Barendrecht). Aantal toeschouwers: 600.

Hoek: Jordi de Jonghe; Seppe Vereecke, Alexander Embrechts, Roycel James, Karim Bannani; Reguillo Vandepitte, Aaron Verwilligen (67. Francis Kabwe Manengela), Rik Impens, Steven Smulder; Abdoe Abdenbi (56. Jonathan Constansia) en Ruben de Jager (61. Robin Nelis).