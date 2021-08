Door blessures en pijntjes is de spoeling dun bij Goes

GOES - Mogelijk zitten er zaterdag tijdens de wedstrijd tegen de amateurs van Ajax slechts drie veldspelers op de bank van Goes. ,,Het baart me zorgen dat veel spelers met pijntjes kampen’’, stelt aanvoerder Ruben Hollemans. ,,Het is anders dan in voorgaande jaren’’, doelt hij op het gevolg van de periode zonder voetbal.

De selectie van de derdedivisionist telt na het vroegtijdige vertrek van Nishant Jagernath (hij keerde terug naar Halsteren) zestien veldspelers en drie keepers. Dat aantal is deze week flink geslonken. Guillaume Clinckemaillie, woensdag vader geworden van een dochter, liep tegen Harkemase Boys als invaller een hamstringblessure op en moet twee tot drie wedstrijden rust houden.

Ook Sven Mbikulu, vorige week te laat aanwezig bij de uitwedstrijd tegen Harkemase Boys (3-3), heeft problemen met zijn hamstring en is er tegen Ajax niet bij. Sylvio Hage is een twijfelgeval. Hij was de afgelopen week grieperig en trainde om die reden niet. Tot overmaat van ramp brak derde keeper Raúl Witkam zijn pink. Ook hij is niet inzetbaar.

Ruben Hollemans waarschuwt zijn medespelers. ,,We moeten voorzichtig zijn. Misschien moeten we het in de komende tijd rustiger aan gaan doen tijdens trainingen. Op zaterdag moeten we er staan.’’ De aanvoerder heeft geen idee of de selectie nog aangevuld wordt. ,,Zeker wat middenvelders betreft is het erg krap.’’ Hollemans pleit voor een nieuwe aanwinst, maar plaatst daarbij wel een kanttekening. ,,Het moet iemand zijn die er direct staat.’’

De Walchenaar hield een dubbel gevoel over aan de ontmoetingen met Sportlust’46 (0-0) en Harkemase Boys. ,,Ik had het idee dat we beide wedstrijden konden winnen. Beide keren kreeg een speler van de tegenstander in het begin van de wedstrijd rood. Gezien het verloop hadden we misschien wel moeten winnen. Aan de andere kant hadden we nu ook met nul punten onderaan kunnen staan.’’

De enerverende ontmoeting op Sportpark De Bosk in Friesland gaf Hollemans vooral een gevoel van trots. ,,De grasmat was mooi, het weer was lekker en de ambiance was prachtig. Dat heeft iedereen op en naast het veld ervaren. Het was echt de moeite waard om zeven uur in de bus te zitten.’’

Tegen de Amsterdammers heeft Hollemans vermoedelijk minder oog voor de entourage. Dan tellen alleen de punten. ,,Ik zie Ajax als een concurrent. Zij gaan niet bovenin meedraaien en wij ook niet. Het is een ideale tegenstander om de lijn die we hebben ingezet door te trekken. Dit is een wedstrijd die we moeten winnen.’’