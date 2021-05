Domper voor Rick van Drongelen: geen EK met Jong Oranje

ZEIST - Voetballer Rick van Drongelen uit Axel is niet opgenomen in de voorselectie van Jong Oranje dat eind deze maand deelneemt aan het Europees kampioenschap.

De verdediger van Hamburger SV was een vaste waarde in de groep van bondscoach Erwin van de Looi totdat hij vorige zomer geblesseerd raakte. Inmiddels is hij weer fit, heeft hij zijn rentree gemaakt, maar heeft hij bij HSV zijn basisplaats nog niet terug.

Van Drongelen heeft zich in het verleden met diverse nationale jeugdteams geplaatst voor eindtoernooien, maar vooralsnog kon hij om diverse redenen alleen het eindtoernooi met Onder 17 in Bulgarije meemaken (in 2015).

Dit jaar met Jong Oranje was zijn laatste kans op een eindtoernooi met een nationaal jeugdteam. In de volgende cyclus is hij daarvoor te oud. Hij had zijn zinnen gezet op dit EK, vertelde hij onlangs in deze krant. Het mocht echter niet zo zijn.

Met HSV is Van Drongelen momenteel in de strijd voor promotie naar de Bundesliga. Op de laatste twee speeldagen is zijn ploeg daarbij wel afhankelijk van misstappen van de concurrentie. Zondag gaat HSV op bezoek bij VfL Osnabrück.

Jong Oranje speelt op maandag 31 mei in Boedapest (Hongarije) de kwartfinale van het EK tegen Jong Frankrijk.