Dominant WHS heeft weinig moeite met ZSC’62; Lewedorpse Boys laten trainer genieten

VLISSINGEN – In de derde klasse B boekte koploper WHS dinsdagavond een eenvoudige overwinning op nummer vier ZSC’62. Duiveland ging kansloos met 0-6 onderuit tegen De Fendert en blijft voorlaatste. Lewedorpse Boys versloeg in de derde klasse A Dauwendaele met 4-0 en pakte zo de tweede zege in vier dagen tijd.

WHS-ZSC’62 4-0: Een dominant WHS hield het tempo hoog en daar had ZSC’62 veel moeite mee. De bezoekers – die zaterdag nog met 2-0 van Halsteren wonnen – kwamen niet in de duels en creërden amper een kans. Bij de thuisploeg stond alles goed en na een kwartier spelen zorgde Jasper Gunter voor de 1-0. Arvin de Witte maakte in de tweede helft twee treffers op rij en Jeremy de Witte benutte nog een strafschop. ,,Een goede overwinning van ons. We staan nu negen punten voor op Halsteren en dat is toch wel lekker’’, zo vertelde Leon de Witte na afloop.

Duiveland-De Fendert 0-6: De bezoekers speelden vrij aardig en hadden veel snelheid. Bij Duiveland zat het er niet gewoonweg niet in. Door het slechte veld was goed combinatievoetbal niet altijd mogelijk en De Fendert ging hier iets slimmer mee om. Kenzo Laros kopte een hoekschop raak en dit deed Colin van der Wiel bij de 0-2 ook. Duiveland probeerde het wel, maar was aanvallend tandenloos. De Fendert counterde er rustig op los. De goals van Niels de Ruiter, Cas van der Noort en Serge Palings (twee keer) kwamen allemaal uit een counter. Bij 0-3 kreeg Leen Dooge van Duiveland nog zijn tweede gele kaart.

Dauwendaele-Lewedorpse Boys 0-4: De eerste grote kans was voor de thuisploeg. Die ging er niet in en daarna kwam Dauwendaele overal te laat en was het slecht. Bij Lewedorpse Boys ging het van een leien dakje. De formatie van Kees Duitemeijer die bal van voet naar voet gaan en voetbalde gewoon goed. Na aanval om te watertanden zette Maciej Domurat de 0-1 op het scorebord. Ook in het tweede bedrijf ging Lewedorpse Boys vrolijk verder en zorgde Rick Imanse met een droge schuiver voor de 0-2 en schoot Domurat van afstand de 0-3 tegen de touwen. Het slotakkoord kwam van Stan de Hond. ,,Het was een genot om naar te kijken. Alles viel op zijn plek en we pakken de tweede zege in vier dagen’’, aldus Duitemeijer.