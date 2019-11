Dominant Vogelwaarde laat het nog onnodig spannend worden

Lars Vaerewijck bezorgt Koewacht eerste zege en krijgt rood

18:20 VLISSINGEN - In de vierde klasse A is Koewacht sinds zondag eindelijk van de hatelijke nul af dankzij een 1-0-overwinning op IJzendijke. Matchwinnaar werd Lars Vaerewijck, die overigens later in de wedstrijd de rode kaart kreeg voorgehouden.