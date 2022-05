Doelpuntrijk treffen met Sparta Nijkerk staat pijnlijk symbool voor het seizoen van ‘attractie’ Goes

LIVENIJKERK - Het treffen met nummer drie Sparta Nijkerk leverde hekkensluiter Goes een pijnlijke middag op in de derde divisie. Na een goed begin, met een snelle goal, ging het kort voor rust en kort na de pauze helemaal mis. Het werd uiteindelijk 6-2.

Wie graag doelpunten ziet, doet er misschien goed aan in het restant van het seizoen eens een wedstrijd van Goes mee te pakken. De ploeg krijgt veel doelpunten tegen (tot zaterdag 61) en staat grotendeels daardoor met slechts 24 punten op de achttiende en laatste plek. Toch zijn de Zeeuwen met 39 treffers zelf ook vrij productief. nummer negen ACV maakte bijvoorbeeld minder doelpunten en nummer zes Barendrecht maar zes goals meer.

Tien minuten had hekkensluiter Goes slechts nodig om tegen nummer drie Sparta Nijkerk trefzeker te zijn. Sylvio Hage was de gevierde man. De jonge aanvaller, dit seizoen al vaker belangrijk voor zijn ploeg, kwam goed naar binnen en schoof de bal uiterst nauwkeurig in de hoek. Een veelbelovende start voor de ploeg van trainer Kevin Hollander, die de (bonus)punten goed kan gebruiken in de strijd tegen degradatie.

Niet heel veel later had Julian van de Kreeke zelfs de 0-2 op zijn hoofd. Zijn kopballetje miste achter kracht, waardoor de doelman makkelijk kon vangen en een tegenaanval kon opzetten. Het eindstation daarvan was Max Leeflang. Zijn kans om Sparta Nijkerk langszij te schieten was enorm, de misser misschien nog groter. Voor open doel kreeg hij het voor elkaar de bal naast te schuiven. Nog altijd 0-1 dus.

Drie goals in vijf minuten

Tot de 41ste minuut bleef het daar ook bij, maar toen ging het ineens hard. Het grootste probleem van Goes - de tegentreffers - kwam pijnlijk bloot te liggen. Binnen vijf minuten maakte Sparta Nijkerk van de 0-1-achterstand een 3-1-voorsprong. Janic Makizodila maakte gelijk uit een corner, Maurice de Ruiter schoot de 2-1 binnen en Leeflang maakte zijn eerdere misser goed door de 3-1 binnen te frommelen.

Na de pauze hield de scoringsdrift van Sparta Nijkerk nog even aan. Binnen vijf minuten lag ook de vierde treffer erin. Opnieuw was het Leeflang die Goes pijn deed. Niet veel later deed ook De Ruiter een tweede duit in het zakje; 5-1 in de 56ste minuut. Gianni Tiebosch had wel een redelijk snel antwoord in huis. Met een prachtige stift maakte hij er in de 61ste minuut 5-2 van. Maar dat veranderde niets aan de pijnlijke afloop van de middag voor hekkensluiter Goes. Die afloop werd nog pijnlijker toen ook Makizodila nog zijn tweede maakte: 6-2.

Achtbaan

De wedstrijd in Nijkerk stond pijnlijk symbool voor het seizoen dat Goes doormaakt. Na hoop volgt vaak vrees en na een doelpunt in veel gevallen meerdere tegentreffers. Voor de neutrale kijker is de Zeeuwse degradatiekandidaat een fijne attractie, voor de trouwe supporter een ware achtbaan. De kans dat de rit eindigt met handhaving in de derde divisie wordt met de week kleiner.