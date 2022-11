Doelpuntenmachine Rick Jonker loodst Apollo’69 langs Jong Ambon

VIERDE KLASSE AIn de vierde klasse A is het momenteel aanhaken of afhaken in de kop van de ranglijst. Koploper Krabbendijke versloeg in de Reimerswaalse derby Rillandia met 2-0 en DwO’15 was met 1-3 te sterk voor MZVC. Wemeldinge boekte een 4-0 overwinning op HKW’21. Apollo’69 won met 1-7 van Jong Ambon en Spui revancheerde zich op de vorige Zeeuws-Vlaamse derby tegen Cadzand (2-1 nederlaag), dit keer werd het 0-6. Nieuwland won met 4-0 van Hansweertse Boys en is koploper van het rechterrijtje. Tot slot was Waarde met 3-0 te sterk voor Schoondijke.