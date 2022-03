Doelpuntenhonger van Lisan van den Broek is niet te stillen bij Hontenisse

Leek lijfsbehoud voor de winterstop nog ver weg, drie overwinningen in de laatste vier wedstrijden hebben de kansen doen keren. Op eigen veld versloeg Hontenisse hekkensluiter Eldenia met 5-1, met de zevende plaats in de eerste klasse als welkom gevolg.

Zaterdag voegde de andere Zeeuwse eersteklasser, IJzendijke, ook al drie punten toe aan het totaal. In Klaaswaal werd met 0-1 gewonnen van SSS 2. Door deze zege blijven de Zeeuws-Vlamingen in het spoor van koploper IJFC.

Hontenisse-Eldenia 5-1: Vorige week ging de Zeeuws-Vlaamse ploeg in Nistelrode nog hard onderuit tegen Prinses Irene, maar de 8-2-nederlaag had geen enkel invloed op het duel met Eldenia. De thuisclub was van meet af aan de bovenliggende partij en nog voor de rust werd een geruststellende 3-0-voorsprong opgebouwd. Nog maar eens was het Lisan van den Broek die de hoofdrol vervulde. De aanvalster scoorde vijfmaal. Al na amper drie minuten spelen opende zij de score met een schot van buiten de zestien. Daarna trof zij in de eerste helft nog doel met het hoofd uit een hoekschop en een intikker van dichtbij.