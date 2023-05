Doelpunt van Doesburg in matig duel is voldoende voor Kloetinge om op matchpoint te komen

VIERDE DIVISIE Kloetinge op drempel van titel stoïcijns: ‘We wilden dit seizoen in elk geval geen grijze muis zijn’

Aanhaken bij het niveau in de vierde divisie en dan de lat steeds iets hoger leggen. Zo begon Kloetinge half juli als promovendus aan een nieuw voetbalavontuur. ,,We wilden in elk geval geen grijze muis zijn’’, zegt trainer Jurriaan van Poelje. Zo’n tien maanden later staat de Bevelandse equipe op de drempel van een nieuw kampioenschap.