Doelman Rijk Janse maakt overstap naar NEC

Rijk Janse geniet en groeit bij Sparta Rotterdam

GOES - Waar het voor veel voetballers al een tijdje winterstop is, geldt dat pas vandaag voor Rijk Janse. De doelman van Jong Sparta zat regelmatig op de bank bij de A-selectie in de eredivisie, trainde daardoor nog even door en kan terugkijken op een succesvolle eerste seizoenshelft.

24 december