Dit weekeinde wordt er in Zeeland massaal gevoetbald in de beker en de competitie: wie speelt waar?

Giovanni Delannoy laat zijn voeten weer spreken in Assen

30 augustus ASSEN - Ook in de tweede competitiewedstrijd blijft Hoek steken op een gelijkspel. Met uitblinker Giovanni Delannoy in de basis eindigt het uitduel met ACV in 1-1. Niels de Pauw redt in Assen in de slotfase een punt, met een rake kopbal.