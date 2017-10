Dit mogen de spelers van FC Lisse en Hoek wel/niet van 'Professor Penalty'

VLISSINGEN - Gyuri Vergouw valt geen seconde stil als hij gevraagd wordt hoe de spelers van Hoek zich voor moeten bereiden op de tweede strafschoppenserie tegen FC Lisse. De auteur van het boek ‘De Strafschop’ is een autoriteit als het gaat om penalty’s. Met vakliteratuur, wetenschappelijk onderzoek en statistieken in zijn hand en na interviews met ervaringsdeskundigen kwam hij al in 2000 met praktische tips voor spelers, keepers en trainers.

,,Als de scheidsrechter fluit, neem dan nog een seconde rust. De spelers die gelijk op de bal aflopen, willen van hun taak af zijn. Cristiano Ronaldo neemt altijd die enorme zuurstofslok en gaat na het uitademen pas richting die bal. Dat is heel goed. Dan neem je die seconde de tijd om je te concentreren en die focus te pakken. Doe het dan volgens het plaatje in je hoofd. Wil de rechtsback van Hoek de bal rechts en hoog schieten? Dan moet hij dat ook doen.’’

Inmiddels zijn we zeventien jaar verder, maar nog altijd hebben Nederlanders moeite met het schieten vanaf elf meter. De strafschoppenserie wordt nog dikwijls afgedaan als ‘een loterij’, maar daar is Vergouw het absoluut niet mee eens. ,,Een goede voorbereiding geeft mentale kracht’’, stelt ‘Professor Penalty’. ,,Als je onvoorbereid een lezing moet geven ben je zenuwachtig. Dat is niet heel gek. Dan ben je redelijk nerveus. Maar als je goed voorbereid bent, je eerste zinnen zijn goed, dan sta je vol zelfvertrouwen.’’

Leger psychologen

Maar mentaal voorbereiden is ook fysiek goed voorbereiden. ,,Een psycholoog erbij halen vind ik prima, maar als je fysiek niet weet wat je moet doen kun je er een leger psychologen bijhalen, maar dat haalt dan niets uit’’, verzekert Vergouw. ,,We weten inmiddels dat door het midden laag schieten niet de beste optie is. Toch doen nog aardig wat spelers het. We lijken vaak te vergeten dat er ook nog een keeper is. Weet je waarom we steeds vaker missen? Omdat de keepers beter worden. Zij volgen de tips wél op. De spelers niet. Dat is intrigerend.’’

Volledig scherm Volgens Gyuri Vergouw moet je een strafschop nooit op volle kracht schieten, maar 'op tachtig procent'. ,,Dan Gaat hij zuiverder.'' © ANP Pro Shots Tips heeft Vergouw genoeg. Hij heeft voor spelers zelfs een procedure paraat:

- ,,Je moet een goede aanloop van zeker zes meter doen, zodat je de snelheid door kan geven aan de bal. Dan gaat de bal er 80, 90 procent zeker in.’’



- ,,Geef niet teveel weg van je lichaamstaal. Kijk naar Feyenoord-spits Michiel Kramer tegen NAC Breda. Die keeper zag aan de lichaamstaal in welke hoek hij de bal wilde schieten. Dan heeft die keeper nog maar een half doel te verdedigen. Als de nemer de bal dan ook nog halfhoog schiet, is het nog maar een kwart doel.’’



- ,,Schiet op tachtig procent van je kracht. Niet op volle kracht. Op tachtig procent gaat hij zuiverder.’’



- ,,En houd vast aan het plaatje in je hoofd.’’

Applaudisseren

Keepers moeten zich aan een paar regels houden. Vergouw: ,,De keeper moet zo lang mogelijk wachten. Je kunt wel duiken, maar dan maak je het de nemer een stuk makkelijker. Let op de lichaamstaal van de nemer en reageer pas op het laatste moment. Waarom? Allereerst omdat bijna niemand hem écht in de hoek schiet. En als de speler ziet dat de keeper lang wacht, schiet hij hem – zo heeft onderzoek bewezen – toch niet écht in de hoek.’’



De ballen tussen het midden en de hoek zijn ‘de mooie ballen’ voor de keepers, want die zijn houdbaar. ,,De onhoudbare ballen stopt de keeper toch niet’’, zegt Vergouw Cruijffiaans, met een reden. ,,Weet je wat Johan Cruijff zei tegen een keeper die zich afvroeg wat hij moest doen als een speler de bal in de kruising zou schieten vanaf elf meter? ‘Applaudisseren.’ Daar moet je als speler wél op trainen, maar als keeper niet. Die moet zeventig tot tachtig procent van zijn doel verdedigen. De rest kan hij vergeten.’’



Ook voor Hoek-trainer Jannes Tant heeft Vergouw nog wel wat tips. ,,Ik heb de strafschoppen van FC Lisse en Hoek gezien en ik vond dat ze goed genomen waren. Dan kun je er weleens eentje missen, wat ook is gebeurd. Dan wint de beste, wat ook is gebeurd. Dat ze over moeten is natuurlijk wel bijzonder, maar een coach moet de rust bewaren. Geef goede tips, oefen nog één of twee keer en bepaal vooraf wie welke strafschop neemt. Degene die de fout maakt in de strafschoppenserie is niet de keeper of de speler, maar de trainer. Die moet alle schuld op zich nemen. Er moet geen speler zijn die de verantwoordelijkheid op zich neemt.’’

Quote Weet je wat Johan Cruijff zei tegen een keeper die zich afvroeg wat hij moest doen als een speler de bal in de kruising zou schieten vanaf elf meter? 'Ap­plau­dis­se­ren' Gyuri Vergouw

Clarence Seedorf

Vergouw gaat terug naar het jaar 1996. ,,De speler die de verantwoordelijkheid op zich neemt moet je geen penalty laten nemen. Kijk naar Clarence Seedorf. Hij deed dat vanuit zijn menselijke gedrag, zijn passie. Dat is prima, maar als diegene naar de bal loopt komt boven dat hij ook verantwoordelijk is voor de rest van het team. Die speler neemt te veel druk op zich, neemt een grote verantwoordelijkheid en kan bij die bal enorm nerveus worden.’’