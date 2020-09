‘Dit is één van de grootste schandes die ik in mijn voetbalcarrière heb meegemaakt’

NOORDWIJKERHOUT - Het scorebord van VVSB gaf aan dat de 90 minuten erop zaten, de stand was 0-1 in het voordeel van Hoek. Het was wachten op het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Marcel Roeleveld, zodat de derdedivisionist de eerste overwinning zou kunnen omarmen. Maar dat laatste fluitsignaal kwam maar niet. Vier minuten blessuretijd, vijf, zes, zeven. De thuisclub pompte de bal er nog eens in, doelman Ruben Valk verlengde met het hoofd en invaller Matthieu van den Assem schoot alsnog de 1-1 binnen.

Kort daarna floot Roeleveld wél af, om precies te zijn na 98 minuten en 55 seconden. Alles en iedereen van Hoek vloog op de leidsman af om verhaal te halen. Sponsors en supporters scholden hem vanachter de omheining de huid vol, spelers en trainers waren eveneens wit­heet. Roeleveld deelde gele kaarten uit, aan trainer Lieven Gevaert en zijn assistent Steven Maes, die zich zwaar benadeeld voelden. Dat iedereen het veld opstormde, was niet goed te praten, maar dat ze zich bij Hoek genaaid voelden, was ook niet onlogisch te noemen.

Griffin de Vroe

Waar haalde Roeleveld al die extra tijd eigenlijk vandaan? In de tweede helft viel er niet één blessurebehandeling te noteren, VVSB wisselde na rust één keer en Hoek won met de drie wissels ook geen tijd. Roycel James stapte zelfs voor de tribune het veld af, toen hij werd afgelost door Karim Bannani.

VVSB was in de tweede helft de ploeg die het initiatief had, in de zoektocht naar de gelijkmaker. Hoek ontsnapte een paar keer aan een tegentreffer, vooral dankzij de goed keepende Griffin de Vroe, die de voorkeur had gekregen boven Jordi de Jonghe.

De 35-jarige doelman hield Hoek op de been en leek met een clean sheet en drie punten van het veld te kunnen stappen. Op de bank bij Hoek dachten ze lange tijd hetzelfde.

,,Maar in de slotfase voelde ik dit al aankomen’’, zei Gevaert. ,,Ik vroeg aan de assistent-scheidsrechter hoe lang er nog te spelen was. Dertig seconden, zei hij. Dat was in de zesde minuut van de blessuretijd. Als je dan ziet dat hij nog een minuut langer laat spelen, dan weet je dat de scheidsrechter op de gelijkmaker aan het wachten is. Het doelpunt dat Hoek vorig jaar in Harkema maakte (de bal ging via scheidsrechter Paarhuis over de doellijn, red.), dat had deze man ook graag willen doen. Die indruk had ik in ieder geval.’’

De trainer van Hoek wees op Ruben Valk, de keeper van VVSB. ,,Hij ging in de 88ste minuut al mee naar voren, om iets te forceren. Hij had dus het idee dat de slotfase was aangebroken. Ik denk niet dat hij dat had gedaan als hij had geweten dat er nog elf minuten gespeeld ging worden.’’

Tijdrekken

In de slotfase was De Vroe aan het tijdrekken. De doelman kreeg geel en Roeleveld telde er nog een minuutje bij op. Dat Hoek zelf, na de 0-1 van Steve Schalkwijk, verzuimde om de tweede treffer te maken, kwam de ploeg ook duur te staan. Een beetje meer finesse en afstemming en het duel was beslist geweest.

Hoek verdedigde tegen het aandringende VVSB als één blok, leek overeind te blijven, maar moest alsnog de gelijkmaker toestaan. Dat zorgde ook bij de spelers voor veel frustratie. ,,We hebben deze scheidsrechter al vaker gehad’’, zei Fabian Wilson. ,,Met hem weet je dat dit kan gebeuren. Dat hadden we voor de wedstrijd al tegen elkaar gezegd.’’ Ruben de Jager: ,,Ik let nooit zoveel op randzaken. Maar als speler merkte je dat hij naar iets op zoek was, bij ons. Dat duurde acht minuten en toen had hij eindelijk zijn momentje te pakken.’’

De aanvaller, die deze keer de rechterflank bestreek, kreeg het gevoel dat Roeleveld wilde compenseren. ,,Omdat het doelpunt dat wij voor rust maakten, discutabel was’’, zei De Jager. ,,Met elke normale scheidsrechter trek je deze wedstrijd over de streep. Dit is één van de grootste schandes die ik in mijn voetbalcarrière heb meegemaakt.’’ Wilson: ,,We spelen toch niet ineens met zuivere speeltijd? Deze man bleef er maar tijd bijtellen. Belachelijk.’’ De Jager: ,,Deze man zou geen wedstrijden meer mogen fluiten. Normaal geef ik een scheidsrechter na een nederlaag of gelijkspel nooit de schuld. Maar dit was zo overduidelijk. Voor iedereen.’’

De verspreking van de aanvaller vatte het gevoel van Hoek daarna prima samen. ,,Je denkt een wedstrijd te gaan winnen, maar gaat gewoon met nul punten terug naar huis. O nee, één puntje. Maar het voelt echt als een nederlaag.’’

Onder begeleiding weg

Scheidsrechter Roeleveld gaf na afloop geen uitleg. Hij ging onder begeleiding van stewards het veld af en werd door hen ook het complex van VVSB af geholpen.