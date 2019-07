Districtsbeker met derby's, rematches en nieuwe tegenstanders voor Zeeuwse clubs

Dennis de Block: terug naar Australië met een hoofdprijs

26 juli CLINGE - Dennis de Block (41) roept in grensdorp Clinge zijn kroost bijeen in vloeiend Engels, met Australisch accent. Zijn dochters Jasmine (8) en Taylor (5) zijn verderop aan het spelen. Dennis woont tegenwoordig in Australië, maar is even terug bij zijn oude voetbal- en tennisclub, waar hij tot zijn 30ste één van de gangmakers was.