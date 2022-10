Districtsbeker: discutabele penalty, doelpuntrijke blessuretijd en een scorende debutant

Steen-Hontenisse 3-1 (1-0): Doelpunten leken er lang niet te vallen in de eerste helft, maar op slag van rust was het dan toch raak toen de thuisploeg een penalty kreeg. Voor de bezoekers een discutabele beslissing, maar het buitenkansje werd wel benut en dus leidde Steen halverwege met 1-0. Ook in de tweede helft was het lang wachten op een doelpunt, maar vijf minuten voor het eindsignaal viel dan toch de gelijkmaker van Hontenisse (zie video). Invaller Niek Maerman pegelde de bal van afstand strak in de linkerbovenhoek. In de blessuretijd sloeg Steen vervolgens alsnog genadeloos toe door binnen twee minuten de 2-1 en de 3-1 te scoren.