Dirk Boehlé grijpt net naast tweede Nederlandse titel beachvolleybal

Elaine Fertoute: ‘Ik verwacht dat Spitse en Groenen zullen opstaan’

Steeds meer meiden in Nederland dromen ervan later hun brood te kunnen verdienen met voetbal. Een van die meiden is Elaine Fertoute uit Zierikzee. De 19-jarige middenvelder begint het nieuwe voetbalseizoen bij hoofdklasser Barendrecht, na jarenlang bij MZC’11 te hebben gespeeld. Voor elke wedstrijd van Oranje (nu zaterdagavond tegen Frankrijk) kijken we met een Zeeuwse bril vooruit.

22 juli