Dies Janse uitgenodigd voor stage in Zeist met Oranje onder 14

ZEIST - Dies Janse is uitgenodigd voor een tweedaagse stage met Oranje onder 14. De verdediger uit Goes, die aan zijn tweede seizoen in de jeugdopleiding van Sparta bezig is, moet zich op 16 maart op de KNVB Campus in Zeist melden.