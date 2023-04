Dies Janse stuit met Oranje onder 17 op EK opnieuw op Engeland

VIERDE DIVISIE Kloetinge vergeet op pijnlijke middag te profiteren van de hulp van Goes

Door een pijnlijke nederlaag voor eigen publiek is koploper Kloetinge er in de vierde divisie niet in geslaagd de concurrentie op een grotere achterstand te zetten. Op eigen veld werd het 1-3 tegen Zwaluwen, op de middag dat nummer twee Capelle met 2-5 van Goes verloor.