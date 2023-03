Dies Janse is bij Oranje de man van de scenario’s: ‘Ik weet wat mijn rol is’

VIERDE KLASSE A Nieuwland laat koppositie liggen en Rillandia wint met 45-jarige doelpunten­ma­ker

Koploper Krabbendijke ging in de vierde klasse A in eigen huis met 2-5 onderuit tegen een sterk Spui. Nummer twee Nieuwland liet het na om de koppositie te pakken, want de wedstrijd tegen nummer drie Apollo’69 eindigde in 0-0.