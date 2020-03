Deze Zeeuws-Brabantse voetbalwedstrijden gaan komend weekeinde niet door

VIDEO Leonhart wil geen onrust maar rust bij Goes

10 maart GOES - Formeel begon Michel Leonhart maandagavond aan zijn klus bij Goes. In de praktijk bereidde hij zich al langer voor, zonder trainingen of wedstrijden te bezoeken. ,,Ik heb er dit keer voor gekozen om mezelf niet te profileren. Als ik mijn gezicht eerder liet zien, was de aandacht naar mij gegaan. Ik wil rust, geen onrust.”