Deze nieuwe regels zijn er komend seizoen in het amateurvoetbal

Uitwijken verplicht

Teams uit de eerste klasse en lager zijn komend seizoen verplicht om met het eerste elftal uit te wijken naar een ander speelveld dat aan alle eisen voldoet als het hoofdveld vanwege een slechte gesteldheid niet bespeelbaar is. Dit kan zowel een veld van kunstgras als natuurgras zijn. Indien uitgeweken kan worden naar zowel een kunstgrasveld als natuurgrasveld, dan is het aan de thuisspelende vereniging om een keuze te maken.

Maatregel

Niet langer twee standaardteams

Vanaf dit seizoen is het voor verenigingen die met één standaardteam in de competitie uitkomen niet meer mogelijk om een nieuw (tweede) standaardteam op de andere speeldag in te schrijven. De clubs die dat momenteel al wel hebben (onder meer Goes, red.) mogen dat wel zo houden.

Verbod vuurwerk

Het is verboden om voor, tijdens en na de wedstrijd vuurwerk, fakkels en/of rookpotten af te steken. De thuisspelende vereniging maakt daarvoor voorafgaand aan de wedstrijd aan de supporters (bezoekers) duidelijk kenbaar dat het verboden is om vuurwerk af te steken. De scheidsrechter mag geen toestemming verlenen voor het afsteken van vuurwerk. Als er toch sprake is van het afsteken van vuurwerk kan elk lid van de KNVB hiervan aangifte doen bij de aanklager. Zowel de thuisspelende als de bezoekende vereniging kan in staat van beschuldiging worden gesteld. Afwijkingen zijn alleen mogelijk wanneer schriftelijke ontheffing is verleend door de gemeentelijke of provinciale overheid.