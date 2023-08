Deze Goesenaar verdiende samen met Ruud Gullit ruim 750.000 euro in een jaar (dankzij een computerspel)

Blessure van Boere valt mee, maar de spits uit Terneuzen moet nog wachten op speeltijd

Tom Boere is op de weg terug. De Terneuzense spits kwam in de voorbereiding op het nieuwe seizoen nog niet in actie voor eerstedivisionist NAC Breda vanwege een blessure, maar die kwetsuur blijkt mee te vallen.