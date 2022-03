Derde plek in het vizier van Hoek na wéér een overwinning

DERDE DIVISIE/VIDEOHARKEMA - Er komt maar geen einde aan de opmars van Hoek. De Zeeuws-Vlaamse derdedivisionist won zaterdag met 1-2 bij Harkemase Boys en heeft de top drie nu écht in het vizier. Toch was het geen zorgeloze zaterdag voor Hoek, want het uitvallen van de uitblinkende keeper Griffin de Vroe was een smetje op de zege in Friesland.

Het uitduel in Harkema Kon voor Hoek gezien worden als een zespuntenwedstrijd. Het verschil op de ranglijst tussen Harkemase Boys en Hoek bedroeg voorafgaand aan het treffen twee punten, maar de thuisploeg speelde een wedstrijd minder. Winst betekende voor de Zeeuws-Vlamingen dus dat het de tegenstander écht van zich zou afschudden en er een kloofje zou ontstaan met het onderste deel van de ranglijst.

De Zeeuwen leken daar ook direct naar op zoek te gaan. Spits Steve Schalkwijk werd net buiten het zestienmetergebied gevloerd en kreeg een vrije trap mee. Rik Impens nam plaats achter de bal, maar knalde hem in de muur. Daarna was het echter Harkemase Boys dat drie keer zeer gevaarlijk werd. Omdat Impens een bal van de lijn haalde en Griffin de Vroe twee goede reddingen in huis had, bleef het echter bij 0-0.

Dat veranderde toen Impens de bal in de twintigste minuut klaarlegde voor Istvan Bakx. De Zeeuwse oud-prof aarzelde niet en zette Hoek op voorsprong. Het bleek een kantelmoment in de eerste helft. Na het offensief van Harkemase Boys kreeg Hoek de controle in handen na het openingsdoelpunt. En áls de thuisploeg het voor elkaar kreeg gevaarlijk te worden, was daar altijd weer keeper De Vroe, die Hoek op de been hield.

Penalty

Hoek gaf het initiatief niet meer uit handen. Ook na de pauze bleven de Zeeuws-Vlamingen de bovenliggende partij en kwam Harkemase Boys er bijna niet aan te pas. Jabar Zada verzorgde in de 62ste minuut het eerste echte gevaar van de tweede helft, maar schoot over. Steve Schalkwijk maakte het karwei een kwartier later wel af. Hij nam plaats achter de bal voor een zelf verkregen penalty en maakte geen fout: 0-2.

Niet veel later was het ook weer deels gedaan met de feeststemming van Hoek. Doelman De Vroe kwam tien minuten voor tijd in botsing met een speler en moest er na een lange blessurebehandeling vanaf. De uitblinkende sluitpost werd vervangen door Jordi de Jonge, die zijn doel slechts vijf minuten schoon hield. Iloba Achuna bracht de spanning in de 85ste minuut namelijk terug door er 1-2 van te maken.

Maar de zege kwam niet meer in gevaar. Jordi de Jonge zorgde er met een knappe redding in de absolute slotfase voor dat Hoek de voorsprong vasthield en de drie punten mee gingen in de bus, voor de lange rit terug naar Zeeuws-Vlaanderen. De ploeg dreunt dankzij de zege en de goede resultaten van de afgelopen weken op de deur van de top vijf en heeft zelfs de derde plek nu écht in het vizier.