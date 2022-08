Derby Kloetinge-Goes op vrijdagavond

De voetbalbond had het duel aanvankelijk voor zaterdag 15 oktober vastgesteld, maar op verzoek van beide clubs is de ontmoeting een dag vervroegd in de hoop nog meer publiek te trekken. De derby tussen Kloetinge en Goes is een wedstrijd van de achtste speeldag in de vierde divisie B. Kloetinge en Goes troffen elkaar onlangs ook al in de voorbereiding. Dat werd een heerlijke wedstrijd, met Kloetinge uiteindelijk als winnaar: 3-1.