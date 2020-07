Dennis de Nooijer per direct aan de slag bij KSV Roeselare

De Nooijer stapt zo in een nieuw project, bij een club die de afgelopen jaren nogal wat tegenslagen heeft gekend. In 2005 promoveerde Roeselare onder leiding van Dennis van Wijk voor de eerste keer naar het hoogste niveau. Na vijf seizoenen degradeerde de club in 2010 en sindsdien kwam het op het tweede niveau uit. Dit seizoen speelt het echter in de hoogste amateurklasse.

KSV Roeselare kampte met financiële problemen en kreeg voor het nieuwe seizoen geen proflicentie. De club uit West-Vlaanderen werd teruggezet naar de hoogste amateurklasse en maakte dit weekend bekend de financiën op orde te hebben. De Chinese eigenares Xiu Li Dai draagt de leiding over en de club heeft drie nieuwe investeerders gevonden. Eén van die partners is de Portugese topclub Sporting Lissabon.

Volledig scherm Dennis de Nooijer bij de presentatie in Roeselare, met rechts van hem hoofdtrainer Karel Fraeye. © Barry van der Hooft

Er is een langetermijnplanning gemaakt, voor de komende vijf jaar. Roeselare hoopt zo snel mogelijk terug te keren in het betaalde voetbal en legt het sportieve lot mede in handen van Fraeye, Vandamme en De Nooijer. De financiële problemen lijken tot het verleden te behoren. ,,Ik heb me vorige week, nadat ik was benaderd, meteen verdiept in de club’’, zegt De Nooijer. ,,De ambitie spreekt me aan, er ligt hier een mooie uitdaging. Ik heb heel veel zin om bij Roeselare aan de slag te gaan.’’

Quote De ambitie spreekt me aan, er ligt hier een mooie uitdaging Dennis de Nooijer

Dennis de Nooijer was één van de medeoprichters van JVOZ en werkte de afgelopen jaren als trainer bij onder meer Philippine en Hoek. In 2019 was hij samen met zijn tweelingbroer Gérard werkzaam in China, bij voetbalacademie Dalian Istar. Bij KSV Roeselare staat Wim Hofkens, de oud-prof die in het verleden kortstondig trainer was van Hoek, aan het roer bij de jeugdopleiding.