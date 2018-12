Dennis de Nooijer is nummer 11 van deze eeuw

Avonturier Deprez hoopt met Kruiningen op RKC-scenario

7:00 KRUININGEN - Mark Deprez (24) gold jaren geleden als een talent. Hij maakte deel uit van een uitstekende lichting bij JVOZ, met onder anderen Mart de Kroo (nu Goes), Augustine Loof (FC Eindhoven), Renzo Roemeratoe (VC Vlissingen) en Julius Bliek (Go Ahead Eagles). Waar zij allemaal actief zijn in de hoofdklasse of hoger, ploetert Deprez met Kruiningen in de derde klasse. ,,Het loopt nog niet zoals het moet’’, weet de middenvelder.