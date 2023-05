Degradatiekandidaat maakt een einde aan de imposante reeks van Goes

VIERDE DIVISIEAan de ongeslagen reeks van Goes in de vierde divisie is zaterdag een eind gekomen. Na dertien duels zonder nederlaag verloor de nummer vier van de ranglijst weer eens. In eigen huis werd het 0-2 tegen degradatiekandidaat Spijkenisse. Toch bleef de schade redelijk beperkt, met de spannende slotfase van het seizoen voor de deur.

Daags voor het duel van zaterdag met Spijkenisse kreeg Goes goed nieuws. Trainer Dennis de Nooijer kon gewoon beschikken over Claude de Smit, die de laatste weken belangrijk is voor de Zeeuwse vierdedivisionist. Ook op bezoek bij FC ’s-Gravenzande vertolkte hij een hoofdrol, maar niet alleen in positieve zin. Hij maakte in de 1-2-overwinning beide doelpunten, maar kreeg ook een rode kaart voor vermeend natrappen. Aanvankelijk werd De Smit bestraft met drie wedstrijden schorsing, maar daar ging Goes succesvol tegen in beroep: de kaart werd uiteindelijk geseponeerd.

Tegen Spijkenisse stond De Smit dan ook gewoon in de basis bij Goes. Aan grote kansen kon hij zijn ploeg in de beginfase niet helpen. Niemand, overigens. Erwin Franse was er nog het dichtst bij, maar zijn poging ging voorlangs. Pas na een halfuur was er de eerste echte scoringskans voor de thuisploeg. Timo Lijbers kreeg de bal er alleen niet in. Een vrije trap van Daniël Wissel verdween niet veel later over het doel van Spijkenisse. Zo kreeg goed in een bloedeloze eerste helft wel de betere mogelijkheden tegen degradatiekandidaat Spijkenisse, maar doelpunten leverde het niet op.

Ook na rust had Goes moeite om tot grote kansen te komen. In de 57ste minuut dacht de Bevelandse formatie recht op een penalty te hebben. De Smit leek neergehaald te worden in het strafschopgebied, maar de scheidsrechter ging daar niet in mee en liet doorspelen. Twee minuten later was het aan de andere kant raak. Daan Bourgonje knalde het tegen degradatie strijdende Spijkenisse met een streep op voorsprong. Nog erger werd het voor Goes toen Mika Weerts geklungel in de verdediging afstrafte en de bezoekers zelfs op een 0-2-voorsprong zette.

Meevaller

Daardoor kwam er een einde aan de ongeslagen reeks van Goes. De ploeg verloor dertien keer op rij niet, maar ging in de veertiende wedstrijd sinds 26 november (de laatste nederlaag, tegen Smitshoek) onderuit. Een meevaller was het dat concurrenten Capelle en Smitshoek ook punten lieten liggen. Beide ploegen speelden gelijk, waardoor Goes nog altijd zicht heeft op de nacompetitie om promotie. Alleen het kampioenschap lijkt na zaterdag definitief uit zicht te zijn voor de Goesenaren. Overigens raakte de thuisploeg ook steunpilaar Erwin Franse nog kwijt. De aanvaller kreeg in de slotfase zijn tweede gele kaart en dus rood.