‘Degradatie was onvermijdelijk’

SSV‘65 blijft als Houdini behouden voor de tweede klasse

ZWIJNDRECHT - SSV’65 verlengde zaterdag ondanks een 3-0-nederlaag bij VVGZ het verblijf in de tweede klasse met weer een seizoen. ,,Dit is er eentje in de categorie Houdini’’, oordeelde trainer Pim Bruins over de ontsnapping van zijn selectie aan nacompetitie en/of degradatie.

23 mei