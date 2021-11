Definitief: ook Goes komt zaterdag niet in actie

Goes-kee­per Matthew Lentink vreest het ergste scenario voor zijn knie

GOES - Matthew Lentink (28) beleefde zaterdag een beroerde voetbalmiddag. De doelman van Goes incasseerde in de blessuretijd de gelijkmaker tegen het met tien man voetballende VVOG (2-2). Tot overmaat van ramp liep hij een kniekwetsuur op. ,,Als het alleen mijn meniscus of binnenband is, spring ik een gat in de lucht.‘’

1 november