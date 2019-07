Debuut van Daan Klomp, weer aanvoerdersband voor Jan Paul van Hecke

COLUMN BARRY VAN DER HOOFT De vrouwen verrassen op het WK in Frankrijk vriend en vijand

7:53 We speelden op het hoofdveld, negen tegen negen, van ‘zestien’ tot ‘zestien’. Hoe ver het precies was weet ik niet meer, maar in mijn herinnering schoot Tamara toch wel van een meter of dertig raak. We waren E’tjes en zij was het enige meisje in ons team. Tamara kon echt goed voetballen, stond centraal achterin en was voor niemand bang. Wij, als jongens, hadden haar er graag bij. Een paar jaar later mocht ze niet meer meedoen. Een meisje in zijn team, dat zag die knorrige trainer niet zitten.