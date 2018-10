Debutant en doelpuntmaker Bliek: 'Dit smaakt naar meer'

Na drie invalbeurten in september was Bliek nu voor het eerst eerste keus voor trainer John Stegeman op de linksachterpositie. Hij beschaamde het vertrouwen van zijn trainer niet. Hij leverde zelfs aanvallend zijn bijdrage door een lage voorzet van Navaratil met rechts (!) in het dak van het doel te schieten.

De 2-0-marge die hij op het scorebord bracht, was echter niet voldoende voor de winst. Royston Drenthe maakte kort na de 2-0 de aansluitingstreffer en Lars Veldwijk zorgde in blessuretijd voor een Deventer domper door de 2-2 te maken.

,,Dat we het zo weggeven is doodzonde’’, reageerde de 24-jarige verdediger. ,,Dat gevoel overheerst nu echt. We hebben zo’n goede eerste helft gespeeld en ook in de tweede helft waren we even beter, maar stonden we wel onder druk.’’

Het geluksgevoel bij zijn doelpunt was groot. ,,Jaroslav had kort daarvoor al een goede actie en voorzet, maar toen kon Paco net niet scoren. Een minuut later zag ik hem weer die actie maken en gokte ik waar de bal zou komen. Ik kon hem hard inschieten. Dat gaf een geweldig gevoel, het publiek werd gek. Heerlijk.’’

De tegentreffer direct na zijn 2-0 in de 59ste minuut, kwam snel en deed pijn. ,,Dat mag natuurlijk nooit gebeuren, zeker niet zo snel. Dan moet de concentratie direct goed en scherp zijn. Maar dan nog staan we voor en had ik het gevoel dat we die wedstrijd over de streep zouden trekken. Als we maar zouden blijven voetballen. Maar dat lukte niet meer.’’

,,Het is moeilijk nu tevreden te zijn met mijn eigen prestatie, al heb ik daar wel een goed gevoel bij. Het is heerlijk om in dit stadion te voetballen, wat een geweldig publiek. Die blijven er altijd achter staan, maken altijd een oorverdovend lawaai. Het is een gekkenhuis, maar wel een geweldig gekkenhuis en het geeft mij veel energie. Ik heb me wel laten zien, vind ik. Dit smaakt naar meer, maar dat komt later. Nu is het vooral zuur dat we geen drie punten hebben. Dat was misschien wel verdiend geweest’’, aldus Bliek.

Tom Boere

Ook de uit Terneuzen afkomstige Tom Boere moest met FC Twente een late gelijkmaker slikken. Na ruim een uur werd Boere gewisseld tegen FC Eindhoven, terwijl Twente met 0-1 leidde door een goal van Aitor. In blessuretijd zorgde Collin Seedorf alsnog voor een punt. Augustine Loof uit Koewacht stond 90 minuten zijn mannetje in de Eindhovense defensie.