De Zeeuwse voetballer van 5 decennia is altijd op zoek naar nieuwe doelpunten en oude schatten

COLUMN ‘Ik zal voor de zekerheid een paar tissues meenemen’

Laatst, tijdens een interview met Mark Boeckhout, was het weer zover. Hij vertelde over het overlijden van zijn vader en bekende dat hij het anderhalf jaar na dato nog geen plek had kunnen geven. Daarna vroeg Mark: ,,Hoe oud was jij toen je vader overleed?’’ Achttien, zei ik. Daarna vertelde ik hem dat het me ruim 26 jaar later nog steeds heel veel moeite kost om over mijn vader te praten.

