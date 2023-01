De Zeeuw is thuis in Barcelona: ‘Als je me vraagt waar Frenkie woont, dan breng ik je er zo naartoe’

Want januari is dé maand dat veel sportteams het zich permitteren om op buitenlandse trip te gaan. Toch is De Zeeuw aan de vooravond van al die hectiek gewoon in zijn oude vertrouwde Breskens, vertelt hij. ,,We vieren hier nu kerst en ik kom er ook nog regelmatig, twee of drie keer per jaar. Ik heb er nog steeds mijn huis dat ik verhuur en bezoek er mijn lieve moedertje van 83.”

Tot 2005 voetbalde De Zeeuw bij Breskens. Steeds vaker sloeg hij zijn eigen wedstrijdje over om in het weekend de ‘Blaugranas’ vanaf de tribune live te kunnen aanschouwen. In totaal een keer of vijf. ,,Goh, ik zou er ook best wel willen wonen, dacht ik toen. Ik was vertegenwoordiger en het werk liep niet lekker. Toen besloot ik in 2006: volgend jaar verhuis ik naar Barcelona. Ik wilde er voor een langere periode heen en dan heb je best wel wat dingen te regelen.”