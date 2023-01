De winterse transfer in het amateurvoetbal is een hot item

Wie dit seizoen voor een andere club wilde voetballen, had tot 15 juni 2022 de tijd om een overschrijving in te dienen. Daarnaast kent de voetbalbond ook nog een dispensatieperiode. Die begon voor spelers in de hoogste categorie, zeg maar de eerste elftallen, op 16 juni vorig jaar en sluit in 2023 op de eerste vrijdag van de maand maart (23.59 uur). Dispensatie wordt verleend bij gewijzigde werk-, woon-, of studie-omstandigheden.