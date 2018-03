De winter is terug: duels zaterdagvoetbal afgelast

Video Vooruitblik: 'Hogere verwachting van Goes dan van Vlissingen'

16 maart VLISSINGEN - Op Sportpark Het Schenge in Goes wordt zondag de enige Zeeuwse voetbalderby in de hoofdklasse afgewerkt: VV Goes ontvangt VC Vlissingen. Sportverslaggever Barry van der Hooft blikt vooruit op het duel en hij verwacht meer van Goes dan van Vlissingen.