De Vroe verkeert in bloedvorm en blijft misschien toch langer bij Hoek

Dat lukte voor de winterstop in twaalf wedstrijden slechts één keer - thuis tegen VVOG (4-0). Sinds Hoek de competitie op 12 februari hervatte, hield De Vroe in vijf duels vier keer de nul. Het betekende dat hij dinsdag tegen VVSB een record van zijn huidige concurrent Jordi de Jonghe over kon nemen. De Vroe moest in de eerste vijf minuten niet gepasseerd worden. Dat gebeurde ook niet, maar na elf minuten moest hij wel vissen. De doelman was kansloos, na onnodig balverlies achterin.