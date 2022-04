De spanning is bovenin weer helemaal terug in de vierde klasse

VLISSINGEN – Door een puntendeling bij koploper Hontenisse heeft Graauw de spanning in de vierde klasse A weer teruggebracht. Nummer twee, RIA W, was dan ook de grote winnaar van dit weekeinde met een ruime 4-0-overwinning op de nummer drie, Sluis. Verrassend was de 1-0-winst van SDO’63 bij Oostburg, vierde op de ranglijst.

Breskens-Vogelwaarde 2-1: De score werd geopend door Joris Corijn namens de thuisploeg: 1-0. Vogelwaarde kwam op gelijke hoogte via Jurgen Hiel na een fraaie individuele actie van Jasper van den Ouden: 1-1. Vrijwel vanaf de aftrap kopte Niels de Booij op aangeven van Jarmo Gilling de 2-1 binnen. ,,Vogelwaarde stond op dat moment even niet goed opgesteld, ongeveer de enige keer in de wedstrijd”, aldus Soufian Dooms, die zag hoe de driepunter na rust niet in gevaar kwam tegen een compact spelend Vogelwaarde.

Corn Boys-Hulsterloo 1-4: Na een 0-2-stand halverwege via treffers van George Ciobanu en Nathan van de Walle, bracht Ciobanu met zijn tweede treffer binnen een minuut na rust eigenlijk al direct de beslissing: 0-3. Dario Sandrini deed nog wel wat terug namens de Boys (1-3), maar in de slotfase bepaalde trainer Christoph Praet die net daarvoor was ingevallen de eindstand op 1-4. Complimenten van de winnende coach waren er ook voor de thuisploeg die ‘steeds wilde blijven voetballen in plaats van zich in te graven‘.

Oostburg-SDO’63 0-1: ,,Ik had je liever vorige week gesproken”(na de 1-0 derby-zege op Breskens), zo gaf Fabian Wilson met gevoel voor humor aan. Hij zag hoe zijn ploeg na zelf enkele opgelegde kansen te hebben laten liggen, op achterstand werd gezet door Dylan Dribbel: 0-1. Na de thee lukte het een sterker Oostburg niet om de schade te repareren. Een doelpunt van Xander de Buck werd afgekeurd wegens buitenspel. Lorenzo de Sutter verzuimde vanaf de stip doelman Thomas Hermans te passeren.

Groede-Hoofdplaat 2-1: Uiteindelijk was André de Nooijer wel tevreden met de drie punten voor Groede. ,,Vooraf had ik al aangegeven dat Hoofdplaat echt een keer punten zou gaan pakken, maar dat dit niet tegen ons zou moeten zijn.” Na de snelle 1-0 van Bart van de Hemel gevolgd door de 2-0 van Sander Termote, verzuimde de thuisploeg verder afstand te nemen. De bezoekers profiteerden hiervan door nog voor de thee terug te komen tot 2-1 via Kenney de Baerdemaeker. ,,De minst slechte ploeg heeft vandaag gewonnen.”

Hontenisse-Graauw 1-1: ,,Een zeperd”, zo noemde trainer Veli Eryürük de voor velen toch wel verrassende puntendeling van de koploper. ,,Een slechte eerste helft. Het had ook 0-2 bij rust kunnen zijn.” Het bleef echter bij 0-1 halverwege door een treffer van Fabian van Vliembergen. Na de thee ging een feller Hontenisse op zoek naar de gelijkmaker. Deze kwam rond de 70ste minuut op naam van Fabio Sponselee: 1-1. ,,Veel te laat, al kregen we daarna nog wel enkele kansen”, aldus Eryürük.

Koewacht-Biervliet 3-0: ,,Na de zeperd van vorige week (7-2-verlies bij Sluis) hebben we deze week bij elkaar gezeten. Met succes, want Biervliet heeft vandaag geen kans gehad”, zo wist Jorden Takkidine na afloop te vertellen. Via twee treffers van Ertyugel Guzel stond het halverwege 2-0, waarna Jens de Cock, die ook nog een strafschop miste, de eindstand op 3-0 bepaalde. Hiermee was de eerste driepunter van de roodgelen sinds 24 oktober een feit.