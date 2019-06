De Nooijer speelt weer dicht bij huis in Europa League

OVERSCHRIJVINGEN ZATERDAG Hier zijn de overschrij­vin­gen in het zaterdag­voet­bal te vinden

17 juni VLISSINGEN - In de nacht van zaterdag op zondag is de overschrijvingstermijn in het Zeeuwse amateurvoetbal verstreken. Waar gaan de spelers in het Zeeuwse zaterdagvoetbal naar toe?