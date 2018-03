De Nooijer en Bliek genieten van succes met FC Dordrecht

videoDORDRECHT – Na de laatste competitiewedstrijd van 2017 was Gérard de Nooijer niet te genieten. Met FC Dordrecht had hij het hoofd moeten buigen voor Jong PSV (2-3) en de manier waarop een aantal spelers zich had gepresenteerd was hem in het verkeerde keelgat geschoten. Zijn boodschap aan de beleidsbepalers was dat er nieuwe spelers bij moesten komen en dat gebeurde ook in januari. Twee maanden later pakte hij met FC Dordrecht de derde periode en kan de club zich opmaken voor deelname aan de nacompetitie, met promotie naar de eredivisie als inzet.

Julius Bliek viert - met de vlag van Kloetinge in zijn hand - feest na de overwinning op RKC. Links van hem Karim Bannani, die maandagavond niet in actie kwam.

Vijf spelers haalde FC Dordrecht in januari tijdens de transferperiode binnen. Bryan Janssen werd de nieuwe keeper, de eveneens van Sparta gehuurde Daniël Breedijk moest de defensie gaan leiden. Met Thomas Kok, huurling van Willem II, kreeg De Nooijer de middenvelder die hij nodig had. Terneuzenaar Karim Bannani, overgekomen van Jong PSV, en Yahya Boumediene werden ook aangetrokken maar hebben nog geen basisplaats weten te veroveren.

,,In januari hebben we een trainingskamp belegd in Zeist’’, vertelde De Nooijer maandagavond, in een ruimte onder de tribune. ,,Daar hebben we de basis gelegd. We zijn overgestapt op 4-4-2 en iedereen weet wat er van hem verwacht wordt. Als je vervolgens goed begint en een paar wedstrijden wint, neemt het vertrouwen toe. Dit systeem past ook bij deze spelersgroep. We spelen heel compact en schakelen razendsnel om.’’

Die kwaliteit leverde maandag in het beslissende duel met RKC ook de 1-0-zege op. Kok veroverde de bal halverwege de tweede helft rond de middenlijn, bij RKC was de organisatie weg, Denis Mahmudov zocht de diepte en schoot de bevrijdende treffer binnen (1-0). De Nooijer: ,,Daarna hebben we weinig meer weggegeven. De boel op slot gooien, dat kunnen we goed. Na de winterstop hebben we nu zes keer de nul gehouden.’’

Het is mede de verdienste van Julius Bliek, de verdediger uit Burgh-Haamstede die deze zomer overkwam van Kloetinge. Maandagavond werd hij gesteund door zo’n zestig man van zijn oude club. Ze maakten er een feest van, bleven Bliek en FC Dordrecht verbaal steunen en kregen na afloop van allerlei kanten complimenten. Ook van Bliek zelf, die zijn fans na afloop meteen opzocht en met een grote vlag van Kloetinge begon te zwaaien. Tien minuten later stapte hij uitbundig de catacomben in, met een Kloetinge-sjaal rond zijn nek.

,,Dit is toch geweldig!’’, zei Bliek, die maandagmiddag zag dat hij in het elftal van de week van de Jupiler League was opgenomen. ,,Ik heb toen meteen mijn vader gebeld. Afgelopen zomer ben ik overgestapt van Kloetinge en gingen we kijken of ik het niveau aan zou kunnen. Nu heb ik volgens mij achttien of negentien wedstrijden gespeeld en pakken we een periodetitel. Ik was wel gespannen, de afgelopen nachten heb ik slecht geslapen. Maar we hebben ’m gepakt en gaan dat nu vieren.’’ Dat deed hij onder meer met de supporters (zie hieronder).