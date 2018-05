De Nooijer, Bliek en Bannani zorgen voor mirakel in Leeuwarden

LEEUWARDEN – Het FC Dordrecht van trainer Gérard de Nooijer en verdedigers Julius Bliek en Karim Bannani hebben voor een gigantische stunt gezorgd. In de nacompetitie om een plaats in de eredivisie werd Cambuur Leeuwarden met 1-4 verslagen, waarna de Dordtenaren via strafschoppen de beste bleken.

Dordrecht keek bij voorbaat al tegen een flinke achterstand aan. Het eerste duel van het tweeluik met Cambuur ging dinsdag in eigen huis al verloren. Bliek scoorde toen voor de Dordtenaren, maar kon daarmee een nederlaag niet voorkomen. Hij zorgde voor de aansluitingstreffer (1-2), maar het werd uiteindelijk 1-4.

Door die uitgangspositie stond Dordrecht voor een hels karwei. Toen Issa Kallon er na een halfuur 1-0 van maakte, werd de klus alleen nog maar moeilijker voor de mannen van trainer De Nooijer. Pas na rust deden zij iets terug. Jeremy Cijntje maakte er 1-1 van en zorgde dat de hoop op een goed resultaat nog een klein beetje toenam. Op het moment van de gelijkmaker stond Bliek niet meer binnen de lijnen. Hij begon in de basis, centraal achterin, maar bleef na de rust in de kleedkamer achter. Mawouna Amevor was zijn vervanger. Bannani viel juist direct na de pauze in.

Vanaf de zijlijn zag Bliek hoe Bannani en de rest van zijn ploeggenoten vervolgens voor een waar mirakel zorgden in Friesland. Want Dordrecht leek door de treffer van Cijntjes op de goede weg te zijn geholpen. Tien minuten na de gelijkmaker werd het namelijk ook 1-2. Jafar Arias scoorde en gaf Dordrecht nóg een boost. De bezoekers denderden daarna door en maakten binnen vier minuten nog twee goals. Denis Mahmudov benutte een strafschop en hij maakte kort daarna ook de vierde goal, waardoor een verlenging noodzakelijk was.

Dat het überhaupt tot een verlenging kwam, had Dordt overigens niet alleen te danken een de sterke tweede helft die het speelde. Ook Menno Bergsen had een flink aandeel in het knappe resultaat. De achttienjarige doelman debuteerde, omdat eerste keeper Bryan Janssen in de warming-up geblesseerd raakte, en onderscheidde zich met een aantal fraaie reddingen. Zo had hij bij een 1-4-stand een knappe reflex in huis op een schot van dichtbij.

In die extra tijd was het vooral Cambuur dat voor gevaar zorgde. Maar Dordrecht – dat er conditioneel flink doorheen leek te zitten - hield stand, hoeveel moeite dat ook kostte. Op strijd, inzet en ook dankzij een aantal reddingen van de prima keepende Bergsen lukte het de Friezen van scoren te houden. Naar mate de verlenging vorderde werd Dordt zelf ook een aantal keer gevaarlijk, maar doelpunten vielen er niet. De beslissing moest dus vallen vanaf de penaltystip.