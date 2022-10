De Leeuw van Yerseke brult vier keer en zorgt voor primeur

VIERDE DIVISIE Goes wil iets rechtzet­ten tegen Capelle, Kloetinge is op zijn hoede tegen Zwaluwen

Een nederlaag in de derby tegen Kloetinge en uitschakeling in de beker tegen SVOD’22. Goes kwam de afgelopen weken niet ongeschonden door. ,,We gaan dat proberen recht te zetten’’, zegt trainer Dennis de Nooijer in de aanloop naar de competitiewedstrijd van zaterdag tegen Capelle.

28 oktober