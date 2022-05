De laatste kans is niet aan Goes besteed; degradatie is een feit

DERDE DIVISIE/VIDEOVEENENDAAL - Het doek is in de derde divisie van het zaterdagvoetbal gevallen voor Goes. Sparta Nijkerk leek de mannen van trainer Kevin Hollander nog te helpen, door concurrent VVOG te verslaan, maar Goes slaagde er zelf niet in zijn laatste kans te pakken. Bij Dovo moest gewonnen worden, maar het werd een 3-0-nederlaag.

De opgave voor Goes was zaterdagmiddag simpel, maar niet makkelijk. Alleen winst zou de ploeg nog op de been kunnen houden, afhankelijk van het resultaat bij Sparta Nijkerk-VVOG. Ieder ander resultaat zou sowieso het einde van het verblijf in de derde divisie betekenen. De mannen van trainer Kevin Hollander wisten dat het mogelijk was, want het thuisduel met Dovo werd eind februari al omgezet in een overwinning. Dankzij doelpunten van Sylvio Hage en Gianni Tiebosch - allebei aan hun laatste duels in het shirt van Goes bezig - werd het toen 2-0.

Beide doelpuntenmakers van toen verschenen zaterdag weer aan de aftrap. Maar het waren twee andere Goes-spelers die hun ploeg al vroeg aan een belangrijke voorsprong konden helpen. Guillaume Clinckemaillie en Francis Kabwe Manengela kregen al in de eerste minuut een kans, maar scoorden niet. Dat lukte Dovo drie minuten later wel. Lulinho Martins was het eindstation van een counter en zette de thuisploeg op voorsprong. Een harde klap voor Goes.

De middag ontwikkelde zich slecht voor Goes. Zelf op achterstand, terwijl concurrent VVOG - dat moest verliezen om de kansen van Goes levend te houden - op voorsprong kwam bij Sparta Nijkerk. Toch leek Goes het nog niet op te geven. De ploeg toonde een bepaalde drive in Veenendaal. Maar de beste kansen bleven voor de thuisploeg, die in de 27ste minuut een ruimere voorsprong nam. Nick Hak nam de 2-0 voor zijn rekening, op aangeven van de wederom belangrijke Martins. En omdat in Nijkerk ook VVOG een tweede had gemaakt, ging Goes met een extra slecht gevoel de rust in.

Degradatie leek na 45 minuten eigenlijk al een feit voor de mannen van trainer Hollander. Nog eens 45 minuten later wás degradatie een feit. Want hoewel Goes het nog wel probeerde en enkele kansen kreeg, zat er niets meer in het vat. Dovo maakte er zelfs nog 3-0 van in de slotfase. Dat VVOG zijn voorsprong in Nijkerk nog weggaf (3-2), maakte dus ook niets meer uit. Het seizoen van Goes zit er zo één wedstrijd voor het einde al op. De laatste plaats in de derde divisie staat vast, waardoor de Zeeuwen weer afdalen naar de hoofdklasse.

