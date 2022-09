De kogel is door de kerk: Terneuzen gaat op zaterdag spelen

Voetbalvereniging Terneuzen speelt volgend seizoen met het eerste elftal in het zaterdagvoetbal. Dat beslisten de leden van de vereniging maandagavond in meerderheid tijdens een extra ledenvergadering, die speciaal hiervoor belegd was.

Na 103 jaar zal daardoor een einde komen aan prestatief zondagvoetbal in Terneuzen. De derdeklasser moet de beslissing voor woensdag doorgeven aan de voetbalbond zodat het eerste elftal horizontaal kan overstappen. Dat betekent dat het elftal kan starten in het zaterdagvoetbal op het niveau waarop het in het zondagvoetbal eindigt.

Quote Daar gingen ook vragen over: Is er op zondag nog iets te beleven in Terneuzen, zal de kantine open zijn Ko Nieskens, interim-voorzitter Terneuzen

Voordat de beslissing door de leden werd genomen (25 voor, 6 onthoudingen en 12 tegen) werd er volgens interim-voorzitter Ko Nieskens nog een ‘flinke discussie’ gevoerd. ,,Sommige leden voelden zich overvallen door de snelheid waarmee het in gang is gezet. Er waren vragen over wat het concreet zal betekenen, bijvoorbeeld voor de bezetting van de kleedkamers.‘’

Nieskens vertelde dat dat nog niet helemaal te duiden was omdat dat afhankelijk zal zijn van het aantal teams. ,,Maar dat zullen we natuurlijk nader onderzoeken.‘’ Hij vond het begrijpelijk dat er discussie was. ,,Het is een ingrijpende stap, want we voetballen al meer dan 100 jaar op zondag. Daar gingen ook vragen over: Is er op zondag nog iets te beleven in Terneuzen, zal de kantine open zijn?‘’

De overstap speelde al langer bij de club. Intern onderzoek wees uit dat met name bij de seniorenteams een overstap de voorkeur genoot. ,,Het vroege vertrek naar uitwedstrijden richting Brabant speelt daarbij onder andere een rol’’, liet het bestuur vooraf in een toelichting al weten.

Vervoerskosten zullen zakken

Als voordelen ziet het bestuur dat Terneuzen op zaterdag meer derby’s zal spelen, wat hogere kantine-inkomsten zal genereren. Daarnaast zullen de vervoerskosten tegelijkertijd zakken. Als één van de nadelen voorzag de club al een grotere drukte op het complex op zaterdag.

De uitstroom van Zeeuwse zondagclubs is 20 jaar geleden al ingezet. In hoog tempo zijn de Walcherse, Bevelandse en Schouwse zondagclubs overgestapt. Goes is boven de Westerschelde formeel nog de enige zondagclub met een standaardelftal. Dat team speelt echter al drie jaar op zaterdag (eerst in de derde, nu in de vierde divisie).

Terneuzen kan de tweede Zeeuws-Vlaamse club worden die de overstap naar het zaterdagvoetbal maakt. In 2019 was Schoondijke de eerste. Dat is nu één van de zeven Zeeuws-Vlaamse clubs op zaterdag met Hoek, Terneuzense Boys, FC Axel, Zaamslag, Spui en Cadzand.