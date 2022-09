De Jager schiet met scherp en helpt Kloetinge aan nieuwe zege

Met twee wedstrijden achter de rug was promovendus Kloetinge nog ongeslagen in de vierde divisie. Na de 1-1 bij Capelle werd op het eigen Wesselopark Feyenoord met 2-0 verslagen. De nieuwe trainer Jurriaan van Poelje lijkt het dus al aardig op de rit te hebben. Bij een zege op FC 's-Gravenzande deze zaterdag zou Kloetinge zelfs weleens de top drie binnen kunnen stormen.

Het begin was in ieder geval veelbelovend in Zuid-Holland. De eerste kans was meteen raak voor Kloetinge. Ruben de Jager, tegen Feyenoord ook al trefzeker, werkte de bal over de lijn. Lang kon Kloetinge echter niet van die voorsprong genieten. Vijf minuten na de 0-1 stond het alweer gelijk. Nick Ruigroks pegel van buiten de zestien was onhoudbaar.