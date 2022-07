De ideale avond van Ruben Hollemans (al was-ie niet zo blij met dat ene cadeau)

Hollemans speelde zeven seizoenen voor Goes en miste tijdens alle competitieduels geen enkele minuut. De verdediger scoorde in Bevelandse dienst evenwel slechts veertien keer. Dat hij er zaterdag nog eentje maakte, was dus wel bijzonder. Het was in de zestigste minuut de 3-2 in het vriendschappelijke duel met Jong Feyenoord, dat uiteindelijk nog wel gelijkmaakte.