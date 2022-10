De Fouw twijfelt na beschamende nederlaag Clinge: ‘Misschien ligt het wel aan mij’

Oud-kee­per van Sparta zit wekelijks bij Kloetinge op de tribune

Kloetinge heeft er dit seizoen een vaste bezoeker bij. Joop Mom is wekelijks van de partij als de Bevelandse club de wedstrijden in de vierde divisie afwerkt. Voor de goede orde: Joop is geen supporter van Kloetinge, hij is als analist in dienst van competitiegenoot vv Capelle.

27 september