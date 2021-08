De Constansia's in select gezelschap van samenspelende broers

RUDESTATSHOEK - Jonathan en Jahrdell Constansia stonden zaterdag op hetzelfde moment in het veld bij de openingswedstrijd van Hoek tegen Barendrecht (1-1). Het was pas de tweede keer deze eeuw dat twee broers in de competitie samenspeelden bij Hoek en de vierde keer sinds de club in de amateurtop speelt.

Michel en Remco Mullaert waren in januari 2003 de laatste broers die samen voor Hoek in het veld stonden. Michel stond tegen Katwijk als rechtsback in de basis, Remco viel in de 70ste minuut in voor Bart Poppe. Op dat moment stond de eindstand (1-3 voor Katwijk) al op het bord. Het was het enige duel dat de Mullaert-broers samenspeelden in het eerste.

Bij de Constansia’s ging het zaterdag op de vrijwel dezelfde manier: Jonathan startte in de basis en broertje Jahrdell kwam er in de 72ste minuut in voor de moegestreden Steve Schalkwijk. De verwachting is echter dat de Constansia’s de komende tijd vaker samen zullen spelen in het eerste dan de Mullaerts deden.

De broers die het vaakst samenspeelden bij Hoek in de jaren op het hoogste niveau zijn Leo en Jos Kayser. Tussen 1994 en 1998 waren zij beiden basiskrachten en speelden in totaal 65 duels samen. Het vierde samenspelende broederpaar bij Hoek komt ook uit die tijd, namelijk de Belgen Benedikt en Serge van de Walle. Zij speelden 12 keer samen.

Naast deze vier broederparen zijn er nog vier die in het eerste van Hoek speelden, maar niet tegelijkertijd:

Marco en Peter Doens

Ramazan en Mursel Kesikbas

Jeroen en Erwin van den Broeke

Peter en Gert-Jan Hamelink

Om de statistiek helemaal af te maken: de Mullaerts hebben nog een derde broer die in het eerste speelde. Patrick speelde in mei 1997 enkele minuten als invaller tegen ARC. Zijn broers Remco en Michel volgden pas een aantal jaren later.

