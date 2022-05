De Beule bezorgt Steen belangrijke punten in strijd om lijfsbehoud

Steen-Hoeven 1-0 (0-0)

In Sint Jansteen kwam Hoeven op bezoek, de ploeg uit Brabant speelde een hele opportunistische wedstrijd met veel lange ballen naar voren. Steen had daardoor meer de bal en kon het spel maken, maar tot grote kansen kwam het niet. In de laatste minuut van de blessuretijd kreeg de ploeg van Jesse de Waal nog een vrije trap. Sven Hofman schoot deze via de keeper van Hoeven op de paal waarna Marvin de Beule de winnende treffer binnen kon tikken: 1-0.

DSE-HVV’24 1-3 (0-2)

,,We hebben vandaag de hele wedstrijd gedomineerd, ik denk wel één van onze beste eerste helften van deze competitie”, concludeerde Mario Vermeirssen na afloop van de wedstrijd. De ploeg uit Hulst kwam via Niek Luime en Jasper Sponselee op een 0-2-voorsprong. Tien minuten voor het einde van de wedstrijd schoot Lucas Schelfhaut de 0-3 tegen de touwen. In de laatste minuten was het de ploeg uit Etten-Leur die nog de eretreffer maakte: 1-3. ,,We hebben vandaag een goede wedstrijd gespeeld, maar hadden er veel meer kunnen en moeten maken”, sloot Vermeirssen af.