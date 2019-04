De beroemdste tweeling van Zeeland is 50

Dennis de Nooijer

Voel je je al 50?

,,Nee, eigenlijk helemaal niet. Zowel lichamelijk als geestelijk niet. Ik heb best vroeg kinderen gekregen, dan sta je toch iets anders in het leven. Ik ben wel al opa, maar sport hier iedere dag. Dat is echt lekker. Ik zie er ook nog niet gerimpeld uit. Al kan dat vanaf je vijftigste misschien ook zomaar veranderen...’’

Wat mis je het meest nu je in China zit?

,,Toch wel mijn kinderen en mijn kleinzoon Jayden. Mijn oudste zoon Jeremy is al 27, maar de andere twee zijn een stuk jonger. Voordat ik naar China ging, zag ik ze iedere dag. Mijn ouders zag ik ook meer dan regelmatig. Dat mis ik wel. Ik moet wel zeggen dat het hier heel prettig werken is. Weinig stress en ik kan vrijwel iedere dag trainen met een groep kinderen. Soms voel ik me ’s avonds eenzaam, maar ik verveel me niet. Ik kan dingen die ik mis wel goed van me afzetten.”